«Косовский прецедент» позволит Российской Федерации ввести свои войска в Донбасс в случае агрессии Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в разговоре с представителями СМИ сделал эксперт Игорь Коротченко.

В 1999 году силы Североатлантического альянса вмешались в ход конфликта на территории Косова, остановив операцию югославской армии против сторонников независимости региона. Данный шаг в НАТО объяснили необходимостью защиты мирного населения. Россия должна поступить аналогичным образом, если Украина начнет вторжение в непризнанные ДНР и ЛНР, отметил Игорь Коротченко в интервью МК.

Ранее в пятницу сообщалось, что в нижней палате российского парламента обозначили возможной срок крупной провокации киевских властей в Донбассе. По данному вопросу высказался депутат Госдумы Константин Затулин.