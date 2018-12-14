СМИ: США намерены соперничать с Россией и Китаем в Африке

Власти США планируют соперничать с Россией и Китаем в Африке. Об этом свидетельствуют данные стратегии для африканского региона, в котором основной акцент сделан отнюдь не на борьбе с терроризмом.

Советник по национальной безопасности президента Соединенных Штатов Америки Джон Болтон отметил, что успех новой стратегии на территории Африки полностью зависит от экономических связей Вашингтона в вышеуказанном регионе, передает издание The Wall Sreet Journal.

Американское руководство планирует предложить африканским странам альтернативу работе с РФ и Китаем. В частности Вашингтон намерен реформировать программы внешней поддержки и углубить связи в сферах безопасности и экономики. В целом стратегию удастся реализовать не благодаря субсидиям и кредитам, а при помощи торговли.