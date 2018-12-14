Беларусь получает от России кредиты по ставкам, которые в 3 раза выше, чем у МВФ

Беларусь получает от России кредиты по ставкам, которые в три раза выше, чем предлагает Международный валютный фонд (МВФ). Белорусский лидер Александр Лукашенко возмущен появляющимися упреками в том, что Россия "кормит" Белоруссию.

"Если мы от России получаем $4-5 млрд кредитов, то каждый год мы за обслуживание этих кредитов платим $1,2 млрд", - пояснил Лукашенко в интервью российским СМИ. По словам президента Беларуси, от частеньки видит в СМИ, такие фразы, что "чего мы кормим белорусов". Он отметил, что упреки поступают даже от сторонников союза России и Болоруссии. По словам Луканко, некоторые "заблудшие люди" подсчитали, что за время независимости болоруссам целых $100 млрд отвалили. "Я думаю, если бы $100 млрд дали, то белорусы подавились бы от какого количества купюр", - цитирует ТАСС Александра Лукашенко. Он назвал такую информацию "полной чепухой".