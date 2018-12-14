Три признака подготовки Киева к развязыванию войны с Россией назвали в прессе
14 декабря 2018, 12:06 [ «Аргументы Недели» ]
Украинское руководство готовится развязать вооруженный конфликт с Российской Федерацией. Такая точка зрения содержится в материале, который некоторое время назад опубликовали отечественные интернет-СМИ.
Издание «Правда.Ру» отмечает, что существуют три фактора, которые указывают на неизбежность скорой войны. К данным признакам, наблюдающимся в настоящий момент в соседнем государстве, относятся:
1. пропаганда, преследующая цель расчеловечивания населения страны-противника и демонизации ее властей;
2. осуществление провокаций с целью появления «сакральных жертв»;
3. попытки заручиться международной поддержкой.
Отношения Москвы и Киева обострились после вторжения украинских судов в территориальные воды РФ в районе Крыма. Ранее на текущей неделе сообщалось, что СМИ рассчитали срок разгрома украинских войск в случае конфликта с Россией.