Украинское руководство готовится развязать вооруженный конфликт с Российской Федерацией. Такая точка зрения содержится в материале, который некоторое время назад опубликовали отечественные интернет-СМИ.

Издание «Правда.Ру» отмечает, что существуют три фактора, которые указывают на неизбежность скорой войны. К данным признакам, наблюдающимся в настоящий момент в соседнем государстве, относятся:

1. пропаганда, преследующая цель расчеловечивания населения страны-противника и демонизации ее властей;

2. осуществление провокаций с целью появления «сакральных жертв»;

3. попытки заручиться международной поддержкой.

Отношения Москвы и Киева обострились после вторжения украинских судов в территориальные воды РФ в районе Крыма. Ранее на текущей неделе сообщалось, что СМИ рассчитали срок разгрома украинских войск в случае конфликта с Россией.