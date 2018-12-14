Эксперт объяснил, почему ЕС не ввел санкции против РФ после инцидента в Керчи

Научный руководитель Центра этнических и международных исследований, политолог Антон Бредихин объяснил, почему Евросоюз принял решение не вводить санкции против РФ после инцидента в Керченском проливе.

Эксерт убежден, что отношения между Европой и Россией вряд ли будут ухудшаться в будущем из-за Киева. Бредихин отметил, что Евросоюз уже давно устал от Украины, а заявления о виновности РФ в недавнем инциденте с украинскими кораблями являлись риторикой ряда европейских политиков. Санкции, однако, введены не были, вследствие чего можно сделать вывод, что ЕС не будет ссориться с Россией из-за Киева.