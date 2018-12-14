Выложено пророчество о потере Украиной Закарпатья после поражения ВСУ в Донбассе

Украина потеряет Закарпатскую область после неудачного наступления Вооруженных сил страны в Донбассе. Об этом говорится в появившемся в интернете пророчестве, которое приписывается болгарской ясновидящей Ванге.

Экстрасенс якобы предсказала, что в 2019 году новый правитель Украины «пойдет всей армией» на самопровозглашенные ДНР и ЛНР, утверждается в видео, которое размещено на YouTube-канале «Чужая планета». Наступательная операция обернется поражением, отмечается в прогнозе.

Будапешт, воспользовавшись ситуацией, заберет Закарпатье, где проживает венгерская община. Блок НАТО будет вынужден поддержать действия одного из своих членов, утверждается в «пророчестве Ванги».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что СМИ распространили предсказание американского медиума Эдгара Кейси об изменениях в России в 2019 году.