США: угроза оружия с искусственным интеллектом исходит от России и КНР

В исследовательской службе конгресса США в пятницу, 14 декабря, сообщили, что от России и Китая в настоящий момент исходит угроза применения оружия, созданного на основе искусственного интеллекта.

В докладе службы подчеркивается, что РФ и Китай сейчас активно развивают применение робототехники, автономных систем, а также искусственного интеллекта в военной сфере. Именно поэтому американские военные должны искать возможные пути для ответных мер, передает RT

Аналитики конгресса отмечают, что Россия и КНР не делают акцент на этической стороне использования искусственного интеллекта и роботов и, вероятно, не будут ограничивать "агрессивные методы" работы вышеуказанных технологий.