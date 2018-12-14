Снявшийся с Порошенко десантник с шевроном СС на форме извинился

Украинский десантник, прославившийся на весь мир из-за фото с президентом Украины Петром Порошенко и шеврона танковой дивизии СС "Мертвая голова" на форме, извинился. По признанию украинского военнослужащего, он не знал о значении эмблемы и считал его разновидностью пиратского флага.

Украинские десантники против нацизма. Обращение десантника опубликовано в Facebook командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. "Уважаемые соотечественники и боевые братья! Я хочу извиниться за использование мной шеврона, подобного таким, которые использовались нацистскими подразделениями. Признаю свою ошибку и готов понести за это ответственность", - заявил десантник.