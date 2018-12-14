Пушков высказался насчет условий США по встрече Путина и Трампа

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил заявление советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о встрече Путина и Трампа.

По словам сенатора, заявление американской стороны о том, что переговоры глав России и США не состоятся, пока не будут освобождены украинские моряки, свидетельствует о том, что на самом деле Вашингтон не стремится наладить отношения с Москвой.

Алексей Пушков указал на то, что подобное резонансное заявление прозвучало из уст одного из самых высокопоставленных чиновников. Это говорит о том, что Штаты не хотят встречи с РФ, а повод найдется всегда, передает в пятницу, 14 декабря, ФБА "Экономика сегодня".