Сценарий неядерной войны между Россией и НАТО в Европе обнародовали западные СМИ

Обнародован сценарий неядерного вооруженного конфликта между Российской Федерацией и Североатлантическим альянсом на территории Европы. Соответствующая публикация некоторое время назад появилась на страницах американских СМИ.

Журнал The National Interest пишет, что военное столкновение может вспыхнуть в Прибалтике, участники конфликта задействуют бомбардировочную авиацию и подлодки. Издание предположило, что начальный этап противостояния останется за Россией. Ей удастся взять Литву, Латвию и Эстонию под свой контроль до того момента, как НАТО развернет «адекватные подкрепления».

Последующие ответные действия блока РФ будет сдерживать с помощью своего Северного флота, говорится в процитированном материале. Кроме того, российские ВКС поразят «чувствительные места» НАТО в Норвегии.

При этом в конечном итоге, как полагают эксперты американского журнала, альянс сможет взять верх над противником. В публикации отмечается, что победу блоку обеспечат его «полностью мобилизованные морские силы».