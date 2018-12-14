Инкассаторский автомобиль рассыпал деньги по трассе в Нью-Джерси

В американском штате Нью-Джерси инкассаторская машина рассыпала купюры по трассе. Согласно последней информации очевидцев, этот инцидент привел к целому ряду дорожно-транспортных происшествий.

Бронированный автомобиль по неустановленной причине растерял деньги во время движения. Через некоторое время инкассаторы заметили "шлейф" из купюр и остановились на обочине, передает "Свободная пресса". Из машины вышли два человека, которые начали собирать деньги. Другим автомобилистам пришлось их аккуратно объезжать.

Многочисленные мелкие аварии случились в том районе из-за того, что водители, проезжавшие мимо, резко останавливались и пытались тоже поднять деньги, уточняет РИА "Новости".