В США полицейский поймал ребенка, который во время пожара выпрыгнул из окна

В американском городе Даллас, штат Техас, сотрудник полиции поймал ребенка, который выпрыгнул из окна, спасаясь от пожара. Согласно последним данным, происшествие случилось еще 10 декабря.

Сотрудники полиции, прибывшие на место первыми, заметили, что лестница на второй этаж окутана пламенем. Наверху в этот момент находились 10-летний мальчик и его мама.

Как сообщает "Свободная пресса", полицейские помогли женщине разбить окно на втором этаже, уговорили мальчика спрыгнуть и поймали его. Маму впоследствии эвакуировали сотрудники пожарной охраны при помощи лестницы. В результате случившегося никто не пострадал.