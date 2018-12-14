Глава МВД Франции поблагодарил полицию за уничтожение страсбургского террориста
14 декабря 2018, 09:48 [ «Аргументы Недели» ]
Ранее министр сообщил о ликвидации подозреваемого в совершении теракта возле рождественской ярмарки в Страсбурге Шерифа Шекатта. Он был убит патрульными на улице в районе Нойдорф.
«В 21: 00 экипаж специальной полевой бригады, состоящей из трех сотрудников увидел подозреваемого, бегущего по проезжей части на 74-й улице лазарет», — написал министр внутренних дел Франции, рассказывая о подробностях ликвидации бандита: «Он был похож на разыскиваемого. Полицейские попытались его задержать. Но тот выхватил пистолет и начал стрелять. Патрульные нанесли ответный удар и нейтрализовали нападавшего».
Fier de nos policiers.#Strasbourg pic.twitter.com/f784pciXQj— Christophe Castaner (@CCastaner) 13 décembre 2018
Шерифа Шекатта разыскивали по подозрению в совершении «рождественского теракта». Он расстрелял прохожих в окрестностях рождественской ярмарки в Страсбурге.