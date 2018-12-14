Озвучены подробности вероятного украинского «плана Б» по наступлению на Донбасс

Киевское командование, вероятно, решило перейти к «плану Б» по наступлению на Донбасс после озвученного армией ДНР сообщения о намерении Украины устроить провокацию на химическом предприятии в Мариуполе. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественных интернет-СМИ.

Издание ФАН пишет, ссылаясь на полученные ополченцами разведывательные сведения, о том, что киевские силовики минируют автодороги под Мариуполем. В Донецке предположили, что цель данных действий - подрыв пассажирского транспорта, который повлечет жертвы среди мирного населения. Если данный сценарий претворится в жизнь, Украина обвинит в случившемся ДНР и получит повод для вторжения в республику.

Ранее на текущей неделе стали известны возможные даты начала наступательной операции украинской армии в Донбассе. Соответствующую информацию огласила Ася Зуан, журналистка из Болгарии.