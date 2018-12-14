ЕС не поддержал Киев по санкциям против РФ из-за инцидента в Керченском проливе

Европейский совет провел очередной свой саммит в Брюсселе, на котором обсуждалась инициатива Украины ввести новые антироссийские санкции из-за инцидента в Керченском проливе. К предложению Киева ввести санкции против России ранее присоединилась Литва. ЕС продлил санкции против России еще на полгода

Но в Европеском совете нвые санкции в отношении РФ отклонили. Хотя в заклбчительном по итогам саммита документе отмечается, что ЕС "выражает крайнюю обеспокоенность в связи с эскалацией ситуации в Керченском проливе и Азовском море и нарушениями международного права Россией".

В Евросоюзе большинство стран-участниц считают контрпродуктивным в данный момент вводить санкции из-за событий вокруг Керченского пролива, - передает РИА Новости. Источник РИА Новости высказал мнение о необходимости "добиться снижения эскалации и решения вопроса с длительным досмотром судов, в том числе европейских".

Но в формулировку заключений саммита Евросовета могут внести изменение, которое оставит возможность принять меры, связанные не только с оказанием поддержки Украине.

Лидеры стран Евросоюза 13 декабря на саммите в Брюсселе утвердили решение о продлении на полгода экономических санкций в отношении России.