Бывший сенатор штата Пенсильвания Брюс Маркс рассказал, по какой причине Мария Бутина частично признала свою вину. По мнению эксперта, все дело гражданки РФ является произволом со стороны властей США.

Бутина, которую обвиняют в несанкционированной работе иностранным агентом, признала, что участвовала в сговоре с целью нанесения вреда США, чтобы вернуться на родину, полагает Брюс Маркс. Специалист убежден, что гражданка России не является шпионкой и уверен, что она не получала никакой тайной информации от американского правительства.

Маркс считает, что Бутина не принимала участия в предполагаемом сговоре с предвыборной кампанией действующего президента Штатов Дональда Трампа. Мария являлась неформальным каналом информации, целью которого являлось установление хороших отношений, передает РИА "Новости" слова эксперта.

Брюс Маркс также заметил, что Россию следует похвалить за сдержанность в сложившейся ситуации и решение не мстить США.