В Страсбурге прошла церемония в память жертв теракта

Траурную службу проводил епископ Люк Равель. В своей речи он отметил, что террористическое насилие поразило всех.

«Террорист ударил нас всех, ударил нашу столицу Рождества — Страсбург», — произнес епископ во время речи: «Глубокую рану нанес террорист Эльзасу, Франции, Европе, всему человечеству. Но вместе с тем мы не должны терять разума и верить, что преступник совершил поступок из чувства религиозной вражды».