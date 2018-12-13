ЕС продлил санкции против России еще на полгода
13 декабря 2018, 21:02 [ «Аргументы Недели» ]
Вечером в четверг, 13 декабря, стало известно, что Европейский Союз продлил экономические санкции против России. Согласно последним данным, ограничения в отношении РФ были пролонгированы на полгода.
Глава Евросовета Дональд Туск на своей страничке в социальной сети Twitter отметил, что Евросоюз единогласно продлевает санкции против РФ. Подчеркивается, что вышеуказанное решение было принято в связи с "нулевым прогрессом" в реализации Минских соглашений.
Напомним, ранее сообщалось, что ЕС планирует продлить экономические ограничения в отношении России еще на шесть месяцев. Срок действия предыдущих санкций истекает в конце января.