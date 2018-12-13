Стало известно, какое наказание грозит Марии Бутиной

В четверг стало известно, какое наказание грозит гражданке России Марии Бутиной. Россиянка была задержана в США по обвинению в несанкционированной работе иностранным агентом.

Ранее сегодня Мария Бутина признала в суде, что участвовала в сговоре, целью которого являлось нанесение вреда Соединенным Штатам Америки.