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Мария Бутина признала, что участвовала в сговоре с целью нанести вред США

13 декабря 2018, 19:46 [ «Аргументы Недели» ]

Мария Бутина признала, что участвовала в сговоре с целью нанести вред США
фото: globallookpress.com

Гражданка Российской Федерации Мария Бутина, задержанная на американской территории, признала в четверг, 13 декабря, что участвовала в сговоре с целью нанести вред Соединенным Штатам Америки.

СМИ: Мария Бутина согласилась частично признать свою вину

СМИ: Мария Бутина согласилась частично признать свою вину

Согласно последней информации, Бутина в рамках судебного заседания заявила, что действительно принимала участие в сговоре с начала 2015 года до начала текущего года.

Как уточняет РИА "Новости", судья Таня Чуткан перед тем, как задать Марии вопрос о признании вины, поговорила с ней, чтобы убедиться в ее адекватном состоянии. Бутина подтвердила, что понимает – в случае признания вины она может быть депортирована сразу после отбывания наказания за содеянное.

Подчеркивается, что гражданка РФ пошла на сделку со следствием и отказалась от проведения судебного процесса.

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