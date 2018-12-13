Мария Бутина признала, что участвовала в сговоре с целью нанести вред США

Гражданка Российской Федерации Мария Бутина, задержанная на американской территории, признала в четверг, 13 декабря, что участвовала в сговоре с целью нанести вред Соединенным Штатам Америки.

Согласно последней информации, Бутина в рамках судебного заседания заявила, что действительно принимала участие в сговоре с начала 2015 года до начала текущего года.

Как уточняет РИА "Новости", судья Таня Чуткан перед тем, как задать Марии вопрос о признании вины, поговорила с ней, чтобы убедиться в ее адекватном состоянии. Бутина подтвердила, что понимает – в случае признания вины она может быть депортирована сразу после отбывания наказания за содеянное.

Подчеркивается, что гражданка РФ пошла на сделку со следствием и отказалась от проведения судебного процесса.