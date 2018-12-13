//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Наталья Водянова в "царском" наряде покорила поклонников
- Ксения Бородина показала, как ее 3-летняя дочь ходит в туфлях на шпильках
- Басков и Брежнева "засветились" во вселенной Marvel
- Телеведущая Юлия Меньшова честно рассказала поклонникам о своих недостатках
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
В Совфеде прокомментировали заявление Порошенко о "страхах" властей РФ
13 декабря 2018, 19:20 [ «Аргументы Недели» ]
Член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков вечером в четверг, 13 декабря, прокомментировал сегодняшнее заявление президента Украины Петра Порошенко о "страхах" России.
Российский политик отметил, что это Украине надо бояться – бояться того, что Порошенко останется на посту президента еще на пять лет. Сергей Цеков также подчеркнул, что мысли, озвученные украинским лидером, являются довольно "глупыми", передает сегодня издание "Известия".
Ранее Петр Порошенко заявил, что Россия боится единства и солидарности Украины, "европейского успеха" страны, а также международного присутствия в Донбассе, Крыму и Азовском море.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
В Москве на ж/д станции "Электрозаводская" поезд сбил пожилого мужчину
//Политика
В МИД РФ заявили о планах Порошенко начать наступление в Донбассе
//В мире
Полторак заявил, что Россия переместила "Искандеры" поближе к Украине
//Новости МирТесен
//В мире
//Общество
//Новости партнеров
//В мире
В США заявили, что встреча Трампа и Путина в ближайшее время не состоится
В Новой Москве произошло ДТП с участием автобуса и трех автомобилей
Ксения Бородина показала, как ее 3-летняя дочь ходит в туфлях на шпильках
//Общество
//Новости СМИ2
Житель Оренбурга сделал глоток пива в баре и сжег себе пищевод
//Общество
//Общество
Жители Владимира жалуются на чудовищный запах воды из-под крана
//В мире
//Общество
//В мире
//В мире
Порошенко объяснил, зачем встречался в Брюсселе с представителями ЕС
//Общество
Путин признался, что не хотел становиться главой РФ, когда ему предложил Ельцин
//Общество
СБУ призналась в провале спецоперации против настоятеля Киево-Печерской лавры
//В мире
Трамп отменил рождественский прием в Белом доме для представителей СМИ
//Общество
//Общество
//Политика
Суд в Москве вынес решение депортировать украинскую журналистку
//В мире
Озвучена причина невыгодности наступления армии Украины под Мариуполем для НАТО
//Политика
Захарова о резолюции ЕП по «Северному потоку-2»: «На дрова будут переходить?»
//Здоровье
//В мире
Полиция Австрии не подтверждает обвинения сборной России по биатлону