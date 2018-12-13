Член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков вечером в четверг, 13 декабря, прокомментировал сегодняшнее заявление президента Украины Петра Порошенко о "страхах" России.

Российский политик отметил, что это Украине надо бояться – бояться того, что Порошенко останется на посту президента еще на пять лет. Сергей Цеков также подчеркнул, что мысли, озвученные украинским лидером, являются довольно "глупыми", передает сегодня издание "Известия".

Ранее Петр Порошенко заявил, что Россия боится единства и солидарности Украины, "европейского успеха" страны, а также международного присутствия в Донбассе, Крыму и Азовском море.