Турция стягивает бронетехнику на границу с Сирией

Турецкие военные в четверг, 12 декабря, стягивают бронетехнику в провинцию Килис, расположенную у сирийской границы. Ранее подобные действия анонсировал президент Турции Реджеп Таймп Эрдоган.

Подчеркивается, что турецкая военная техника в настоящий момент активно прибывает на границу Сирии. Это начало происходить после того, как лидер Турции подтвердил готовность страны приступить к операции против сил самообороны сирийских курдов, передает телеканал NTV

Политик тогда утверждал, что турецкие военнослужащие ни при каких условиях не будут атаковать американских солдат, которые находятся на сирийской территории.