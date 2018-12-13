В Совфеде оценили планы НАТО осуществлять мониторинг в Азовском море

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в четверг, 13 декабря, оценил намерение Североатлантического альянса осуществлять мониторинг в акватории Азовского моря.

По словам политика, Россия намерена всеми силами противодействовать мониторингу НАТО. Клинцевич отметил, что альянс "сколько угодно может изучать ситуацию", однако исключительно на расстоянии, передает РИА "Новости".

По мнению сенатора, НАТО нечего делать в самом море и ни о какой миссии там не может быть речи.

Напомним, ранее сегодня украинский лидер Петр Порошенко заявил, что в рамках переговоров с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом ему удалось добиться договоренности о мониторинге ситуации в Азовском море.