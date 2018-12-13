Глава Украины Петр Порошенко рассказал о трех вещах, которых якобы боятся власти Российской Федерации. Соответствующую информацию украинский президент опубликовал на своей страничке в соцсети.

По словам Порошенко, во-первых, Россия "боится" единства и солидарности. Кроме того, на своей страничке в Twitter политик отметил, что беспокойство у РФ вызывает "успех" Украины в Европе. Третьим поводом для "страха и ненависти" Москвы, по мнению Петра Порошенко, является международное присутствие в Крыму, Донбассе и акватории Азовского моря.

РИА "Новости", однако, напоминают, что Крым очень часто посещают иностранные делегации, в которые входят журналисты, общественные деятели и даже политики.