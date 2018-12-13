Две делегации зарубежных журналистов прибыли в Крым

В Крым прибыли сразу две делегации иностранных журналистов, среди которых есть представители западноевропейских изданий. Об этом сообщил замминистра внутренней политики, информации и связи республики Вадим Первых.

Уточняется, что в первой группе числятся сотрудники СМИ из Франции, Швеции, Греции, Сербии, Армении и Эквадора. Во вторую входят журналисты из Киргизии, Казахстана, а также Армении, передает РИА "Новости". Подчеркивается, что члены делегации посетят различные объекты исторического и культурного наследия, ознакомятся с темпами развития полуострова.

Первых отметил, что целью данного визита является объективное предоставление информации о событиях, которые происходят в Крыму.