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На Землю впервые обрушится искусственный звездопад
13 декабря 2018, 16:45 [ «Аргументы Недели» ]
Частная японская компания ALE заявила о намерении отправить в космос спутник, при помощи которого предполагается устроить первый в мире искусственный звездопад. Очевидцами станут 6 млн человек.
В пресс-релизе компании сообщается, что спутник планируется вывести на орбиту ракетой-носителем "Эпсилон-4", а "звездный дождь" пройдет весной 2020 года в окрестностях Хиросимы.
Внутри спутника, работа над которым в настоящий момент завершена, находится порядка 400 металлических шариков диаметром в несколько сантиметров, которые и станут "падающими звездами".
В компании также отметили, что разброс "метеоритов" составит около 200 километров, а сами они не окажут какого-либо вредного воздействия на окружающую среду Голубой планеты.
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