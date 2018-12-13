В Париже объявили о мировом дефиците нефти уже к концу года

Согласно выводам экспертов, в 2019 году спрос на нефть вырастет до уровня 1,4 млн баррелей в сутки. К концу этого года он ожидается на уровне 1,3 млн баррелей. Рост потребления прогнозируется с учетом ослабляющих его факторов, связанных с торговой войны между США и Китаем.

Все это происходит на фоне договора участников ОПЕК о сокращении добычи до уровня 1,2 миллиона баррелей в сутки.