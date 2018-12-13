Стали известны предполагаемые даты начала вторжения ВСУ в республики Донбасса

Вооруженные силы Украины могут начать наступление на ДНР и ЛНР 24, 25 и 26 декабря. Об этом в российском телевизионном эфире заявила болгарская журналистка Ася Зуан.

По словам Зуан, принявшей участие в одной из программ канала «Звезда», данные даты сообщил источник в министерстве обороны Болгарии. Информатор рассказал, что узнал о планах Киева из директивы, которую получили все разведки Европы.

Согласно сведениям источника, ВСУ намерены ударить по республикам Донбасса на Мариупольском и Луганском направлениях. Предполагаемая цель операции – отсечение самопровозглашенных государств от границы с Россией и взятие их в кольцо.

Ранее сегодня сообщалось, что в экспертном сообществе объяснили невыгодность возможного наступления ВСУ для Североатлантического альянса. На эту тему высказался аналитик Саркис Цатурян.