НАТО: эскалация ситуации в Азовском море не отвечает ничьим интересам

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в четверг, 13 декабря, сделал важное заявление. По словам политика, эскалация ситуации в Азовском море не отвечает ничьим интересам.

Об этом Йенс Столтенберг сообщил сегодня днем в ходе встречи с президентом Украины Петром Порошенко. Генсек НАТО также указал на "сдержанность", которую показали украинские власти во время недавних событий в районе Азовского моря, передает РИА "Новости".