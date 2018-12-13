Министр обороны Украины Степан Полторак сделал пугающее заявление о том, что Россия переместила ракетные комплексы "Искандер". По словам главы украинского Минобороны, Южный округ РФ располагает бригадой ракет "Искандер", которая размещена на Кубани, в районе Краснодара.

Украинский министр сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, что за последние месяц-полтора российские ракетчики перебросили дивизион на границу с Украиной, и теперь радиус поражения российских ракет "Искандера" может достичь Киева.

"Если бы он находился на старом месте, где он был до этого, он бы не доставал до Киева. Сегодня он перекрывает даже Киев. Это угроза", — цитирует опасения Полторака "Русская весна".

По словам Полторака, за последние несколько недель Россия якобы "увеличила свои войска на три батальона тактической группы", усилив их батальонами, которые "принимали участие в агрессии против Украины в 2014–2015 годах". Он еще и про танки сказал: их "увеличилось на 300 единиц".