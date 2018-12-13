Озвучена причина невыгодности наступления армии Украины под Мариуполем для НАТО

Наступление Вооруженных сил Украины под Мариуполем, об угрозе которого ранее на текущей неделе сообщили в непризнанной ДНР, не отвечает интересам НАТО. Такую точку зрения озвучил эксперт Саркис Цатурян.

Как рассказал аналитик, в настоящее время украинские и западные специалисты проводят дноуглубительные работы в портах, расположенных на юге Донецкой области, чтобы они смогли принимать суда Североатлантического альянса. Вероятное военное вторжение Киева в ДНР сорвет долгосрочные планы блока в Донбассе, процитировало Цатуряна агентство «Новороссия».

Согласно информации, оказавшейся в распоряжении разведки самопровозглашенной республики, противник намерен осуществить наступление в районе Мариуполя в середине декабря. Ранее сегодня сообщалось, что военный эксперт Борис Рожин предрек украинским силовикам новый «котел» в случае начала операции.