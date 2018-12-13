Власти ДНР передали Киеву 13 заключенных

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сегодня передали украинским властям 13 осужденных, пожелавших отбывать наказание на подконтрольной властям Украины территории.

Передача осужденных состоялась на КПВВ "Новотроицкое" в присутствии омбудсмена ДНР Дарьи Морозова и омбудсмена Украины Людмилы Денисовой. Об этом Денисова написала на своей странице в Facebook. По словам украинского омбудсмена, Донетчина передала людей, осужденных еще до начала конфликта в Донбассе, которые изъявили желание отбывать наказание на подконтрольной Киеву территории.

Как передает корреспондент РИА Новости, передача заключенных состоялась на нейтральной территории в районе КПП "Еленовка" в пригороде Донецка. Внештатных ситуаций зафиксировано не было.

Накануне власти самопровозглашенной ЛНР передали Киеву 42 заключенных, которые были осуждены еще до начала конфликта в Донбассе и выразили желание отбывать наказание на территории, подконтрольной киевским властям.