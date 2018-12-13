Оглашен прогноз о попадании ВСУ в новый «котел» в случае их нападения на юг ДНР

Вооруженные силы Украины угодят в новый «котел», если решат провести наступательную операцию против непризнанной ДНР. С таким прогнозом выступил военный эксперт Борис Рожин.

Ранее на текущей неделе в Донецке сообщили о подготовке киевских силовиков к вторжению на территорию республики на Мариупольском направлении. Борис Рожин, ставший собеседником ФАН, отметил, что в случае начала наступления в невыгодном положении окажутся соединения ВСУ, дислоцированные к северу от Луганска. Значительная часть данных подразделений при условии активизации фронта в ЛНР окажется в новом «котле», заявил аналитик.

Ранее в четверг сообщалось, что экс-премьер ДНР Александр Бородай обозначил единственное препятствие на пути признания Россией республик Донбасса. По словам Бородая, Москва опасается введения новых санкций.