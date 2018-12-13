Экс-премьер ДНР назвал единственную помеху признанию Москвой республик Донбасса

Бывший глава правительства самопровозглашенной ДНР Александр Бородай рассказал, что мешает Российской Федерации признать независимость отделившихся от Украины республик Донбасса. Соответствующее заявление экс-премьер сделал в разговоре с представителями отечественных СМИ.

Бородай выразил уверенность в том, что Москва не признает ДНР и ЛНР только под давлением внешнеполитических обстоятельств. Как пояснил собеседник «Свободной прессы», Россия опасается введения новых санкций со стороны своих геополитических противников.

Донецк и Луганск объявили о независимости от Киева весной 2014 года. Данный шаг привел к началу в Донбассе военной операции Вооруженных сил Украины, которая продолжается до сих пор.

Ранее сегодня сообщалось, что эксперт Игорь Коротченко раскрыл детали возможного «сирийского сценария» на востоке Украины.