Адвокат Трампа осужден на три года

Федеральный суд в Нью-Йорке приговорил экс-юриста президента США Дональда Трампа Майкла Коэна, признавшего свою вину в финансовых махинациях и иных преступлениях, к трем годам тюрьмы.

Майкла Коэна приговорили к трехлетнему заключению за нарушение законов избирательной кампании, в частности, закона о ее финансировании. Два месяца тюрьмы он получил за ложные показания.

Коэн признал выплату отступных двум женщинам, утверждавшим, что они состояли в интимной связи с нынешним президентом США. Как сообщает BBC, также экс-юрист оштрафован на 2 млн долларов.

"Я полагал, что мой долг - покрывать его грязные дела. Я причинил незаслуженные боль и стыд моей семье. Я это заслужил", - цитирует юриста, шедшего "по пути тьмы", агентство РБК.

Добавим, финансовые махинации в предвыборной кампании могут стать поводом для импичмента Трампу. А на основе оказавшихся ложными показаний конгрессу строилось "российское расследование" Мюллера.