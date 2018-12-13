Европарламент принял резолюцию о запрете "Северного потока — 2"
13 декабря 2018, 08:41 [ «Аргументы Недели» ]
Европейский парламент принял резолюцию о прекращении строительства трубопровода "Северный поток — 2". Строительство трубопровода, по которому российский газ пойдет напрямую в Германию, уже ведется, на данный момент в рамках этого проекта компания "Газпром" уже уложила 300 км труб, - сообщает kp.ru.
Но Европарламент против строительства газопровода. НА заседании организации принята резолюция "О реализации Договора об ассоциации ЕС-Украина".
По мнению европейских парламентариев, Украина играет ключевую роль в сфере европейской сети энергетического обеспечения. Строительство трубопровода "Северный поток — 2" представляет угрозу для европейской энергобезопасности.
Накануне в конгрессе США одобрили введение санкций против "Северного потока — 2".