Политолог Михаил Делягин рассказал, как Российская Федерация может остановить вероятное зимнее наступление Вооруженных сил Украины на Донбасс. Соответствующее заявление эксперт сделал в телевизионном эфире.

Делягин, принявший участие в одной из программ Первого канала, предложил предупредить Киев через ООН. Россия, по словам аналитика, должна проинформировать украинскую сторону о том, что в случае нападения на Донбасс против задействованной в операции группировки ВСУ будут применены «технологии», не связанные с применением оружия массового поражения. Данные средства были опробованы Москвой в ходе ряда столкновений в приграничье, которые произошли в 1960-х годах, заявил Михаил Делягин.

Военный эксперт Игорь Коротченко, ставший собеседником интернет-издания ФАН, в свою очередь, отметил, что угроза блицкрига Киева, о которой ранее сообщили в Донецке, реальна. По мнению аналитика, в случае обострения ситуации Россия может провести «операцию по принуждению Украины к миру». По соединениям ВСУ, начавшим агрессию, будут нанесены удары высокоточным оружием, полагает Коротченко.