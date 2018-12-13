Капитан задержанного в Керченском проливе буксира считает себя военнопленным

Капитан украинского буксира "Яны Капу" Олег Мельничук, задержанный 25 ноября российскими пограничниками в Керченском проливе за нарушение прохождения границы, не признал свою вину. Адвокат украинского военного моряка Эдем Семедляев сообшил, что его подзащитный отказывается от дачи показаний и считает себя военнопленным. Порошенко объяснил, что имел ввиду, говоря о войне с Россией

Задержанные за нарушение границы украинские моряки были доставлены в Москву, она находятся в СИЗО. 24 украинских гражданина арестованы до 25 января 2019 года. По словам Семедляева, 12 декабря прошли следственные мероприятия в отношении капитана буксира "Яны Капу" Олега Мельничук, он сказал, что "в соответствии с Женевской конвенцией является военнопленным, виновным себя не считает и не дает каких-либо показаний".

Мельничук отказался давать следствию подписку о неразглашении предварительного расследования, - передает ТАСС.

Ранее адвокат арестованного украинского военнослужащего Дениса Гриценко Николай Полозов рассказал, что его подзащитный не признает вину и отказывается от дачи показаний. Адвокат офицера Службы безопасности Украины Василия Сороки Сергей Бадамшин также сообщал, что его клиент воспользовался 51 статьей Конституции РФ и отказался давать показания ФСБ.