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Порошенко объяснил, что имел ввиду, говоря о войне с Россией
13 декабря 2018, 07:27 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Украины Петр Порошенко разъяснил, что он имел в виду, когда назвал «началом войны» инцидент в Керченском проливе с кораблями украинских Военно-морских сил (ВМС).
Как объяснил свое высказывание украинский президент, инцидент в Керченском проливе якобы является актом агрессии России против Украины. По мнению Порошенко, Россия находится «в изоляции» из-за данного инцидента, - передает РИА Новости.
Напомним, , действия российских пограничников он расценивает как агрессию.
Из-за задержки российскими пограничниками украинских кораблей, нарушивших границу РФ, Порошенко призывает Европу усились санкции в отношении России и порты для российских судов.
Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент с кораблями ВСУ, которые вошли в российские территориальные воды, провокацией украинского президента Петра Порошенко перед выборами.
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