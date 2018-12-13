Порошенко объяснил, что имел ввиду, говоря о войне с Россией

Президент Украины Петр Порошенко разъяснил, что он имел в виду, когда назвал «началом войны» инцидент в Керченском проливе с кораблями украинских Военно-морских сил (ВМС). Эксперт оценил слова Порошенко о начале "войны" с РФ

Как объяснил свое высказывание украинский президент, инцидент в Керченском проливе якобы является актом агрессии России против Украины. По мнению Порошенко, Россия находится «в изоляции» из-за данного инцидента, - передает РИА Новости.

Напомним, , действия российских пограничников он расценивает как агрессию.



Из-за задержки российскими пограничниками украинских кораблей, нарушивших границу РФ, Порошенко призывает Европу усились санкции в отношении России и порты для российских судов.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент с кораблями ВСУ, которые вошли в российские территориальные воды, провокацией украинского президента Петра Порошенко перед выборами.