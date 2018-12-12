Макрон увеличил количество военных, участвующих в контртеррористической операции

Французский президент Эммануэль Макрон вечером в среду, 12 декабря, расширил контингент военнослужащих, которые сейчас принимают участие в контртеррористической операции под названием "Часовой".

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп сообщил об этом в рамках выступления после заседания Совета обороны, передает сегодня ТАСС. Уточняется, что в ближайшие дни количество военных, которые участвуют в действиях, призванных гарантировать безопасность граждан Франции, будет увеличено на 1300 человек.

Подчеркивается, что эти меры были приняты для того, чтобы французы и иностранцы не попали в опасную ситуацию в местах большого скопления людей, в частности, на базарах.

Напомним, минувшим вечером в Страсбурге 29-летний местный житель устроил стрельбу неподалеку от рождественской ярмарки. Погибли три человека.