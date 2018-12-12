Помпео: ООН должна остановить иранскую ракетную программу

Госсекретарь США Майк Помпео в среду заявил, что Совет безопасности Организации Объединенных Наций должен остановить ракетную программу Ирана, поскольку она полностью вышла из-под контроля.

Помпео в очередной раз подчеркнул, что власти Ирана полностью игнорируют резолюцию СБ ООН 2231. По словам госсекретаря США, Тегеран постоянно испытывает ракеты и распространяет ракетные технологии. Дипломат заявил, что этот процесс должен быть остановлен в самое ближайшее время, передает РИА "Новости"

Майк Помпео добавил, что США хотят работать со всеми членами Совета Безопасности ООН и совместными усилиями восстановить ограничения на ракетную программу Ирана.