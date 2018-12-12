Глава Венесуэлы Николас Мадуро в среду, 12 декабря, заявил, что недавняя встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным стала "самой полезной" за всю его политическую карьеру.

Мадуро в рамках пресс-конференции заявил, что переговоры с Путиным были невероятно продуктивными благодаря достигнутым соглашениям и договоренности об усилении военно-технического сотрудничества, передает РИА "Новости"

Напомним, лидеры России и Венесуэлы встретились 5 декабря. По итогам визита в Российскую Федерацию Николас Мадуро отметил, что им с Владимиром Путиным удалось договориться, в частности, о поставках 600 тысяч тонн зерна на венесуэльскую территорию, а также о гарантированных инвестициях в размере 5 миллиардов долларов в нефтяную отрасль страны.