Президент Венесуэлы убежден, что США хотят убить его

Глава Венесуэлы Николас Мадуро в среду, 12 декабря, сделал резонансное заявление. По словам политика, власти Соединенных Штатов Америки планируют убить его и установить диктатуру на венесуэльской территории.

Согласно последней информации, Мадуро считает, что помощник президента США Джон Болтон разрабатывает планы по его свержению и даже убийству.

На пресс-конференции в Каракасе президент Венесуэлы отметил, что именно для этих целей американский политик активно поддерживает связи с "венесуэльскими ультраправыми". Более того, Болтон якобы сделал из Колумбии базу для операций по реализации своих "коварных замыслов", передает ТАСС.