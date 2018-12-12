Хейли: Вашингтон хочет выстроить отношения с Москвой

Никки Хейли, которая в скором времени покинет должность постоянного представителя США при Организации Объединенных Наций, заявила в среду, 12 декабря, что Вашингтон хочет выстроить отношения с Москвой.

Хейли, однако, отметила, что Россия делает "невозможным" процесс улучшения отношений. В качестве примера постпред США при ООН привела дело об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, а также ситуацию на территории Украины, передает телеканал NBC News

По словам Никки Хейли, Москва является для Вашингтона другом или врагом "в зависимости от дня". Иногда Штаты вынуждены критиковать действия России, а иногда готовы поддерживать инициативы страны.