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Хейли: Вашингтон хочет выстроить отношения с Москвой

12 декабря 2018, 20:24 [ «Аргументы Недели» ]

Хейли: Вашингтон хочет выстроить отношения с Москвой
фото: globallookpress.com
Никки Хейли, которая в скором времени покинет должность постоянного представителя США при Организации Объединенных Наций, заявила в среду, 12 декабря, что Вашингтон хочет выстроить отношения с Москвой.
 
В чём причины превращения России и США во врагов

В чём причины превращения России и США во врагов

 
Хейли, однако, отметила, что Россия делает "невозможным" процесс улучшения отношений. В качестве примера постпред США при ООН привела дело об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, а также ситуацию на территории Украины, передает телеканал NBC News.
 
По словам Никки Хейли, Москва является для Вашингтона другом или врагом "в зависимости от дня". Иногда Штаты вынуждены критиковать действия России, а иногда готовы поддерживать инициативы страны.

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//Новости СМИ2

//В мире

Французская полиция опубликовала фотографию стрелка из Страсбурга

Французская полиция опубликовала фотографию стрелка из Страсбурга

Сотрудники полиции Франции опубликовали фотографию мужчины, который устроил стрельбу в Страсбурге. Правоохранители просят помощи у жителей страны, чтобы установить местонахождение преступника.

//В мире

По мнению Пушкова, перед выборами "Порошенко отчаянно нуждается в войне"

По мнению Пушкова, перед выборами "Порошенко отчаянно нуждается в войне"

Российский политик Алексей Пушков высказался по поводу слов украинского президента Петра Порошенко о начале войны из-за инцидента в Керченском проливе. "Он намеренно создает на Украине предвоенную атмосферу".

//Политика

Политолог объяснил заявление Порошенко о «войне»

Политолог объяснил заявление Порошенко о «войне»

Политолог, экономист Александр Дудчак прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко, который накануне назвал инцидент в Керченском проливе "войной" и "актом агрессии".

//В мире

Сражающиеся под Горловкой защитники ДНР рассказали на видео про атаки дронов ВСУ

Сражающиеся под Горловкой защитники ДНР рассказали на видео про атаки дронов ВСУ

В интернете выложили видео, снятое на позициях ополченцев ДНР, оборудованных за поселком Озеряновка. В районе данного населенного пункта, который входит в Горловский горсовет, расположена линия разграничения.

//В мире

Меркель: Россия отказалась от расширения миссии ОБСЕ на Керченский пролив и Азов

Меркель: Россия отказалась от расширения миссии ОБСЕ на Керченский пролив и Азов

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Россия отказалась от расширения миссии ОБСЕ на Керченский пролив и Азовское море. Соответствующую информацию политик предоставила в среду, 12 декабря.

//Новости МирТесен



//Общество

Ростуризм исключил скандальную «Жемчужную реку» из реестра туроператоров

Ростуризм исключил скандальную «Жемчужную реку» из реестра туроператоров

Приказ «Об исключении сведений о туроператорах из Единого федерального реестра туроператоров» компании «Жемчужная река» опубликован на сайте Ростуризма. По вине этой фирмы туристы не смогли вылететь с острова Хайнань в Китае и теперь застряли там.

//Общество

В сети появилось уникальное видео взлета МиГ-35 на форсаже

В сети появилось уникальное видео взлета МиГ-35 на форсаже

В сети в среду, 12 декабря, появилась уникальная видеозапись. Согласно последней информации, на кадрах запечатлен практически вертикальный взлет в режиме форсажа истребителя поколения 4++ МиГ-35.

//Общество

«Россия-24» выдала ряженного в костюм аниматора за современного робота

«Россия-24» выдала ряженного в костюм аниматора за современного робота

Телеканал «Россия-24» рассказал зрителям о современном роботе Борисе, выдав за него аниматора в соответствующем костюме. Курьезный сюжет сняли на форуме профессиональной ориентации для школьников в Ярославле.

//Шоу-бизнес

Дочь актрисы Марии Шукшиной Анна перестала общаться со своей знаменитой мамой

Дочь актрисы Марии Шукшиной Анна перестала общаться со своей знаменитой мамой

Дочь актрисы Марии Шукшиной Анна перестала общаться со своей знаменитой мамой. У Марии Шукшиной - четверо детей, Анна - единственная дочь, старшая из детей. Девушка вышла замуж, родила сына.

//Здоровье

2018 год принёс новый рыбный рекорд

2018 год принёс новый рыбный рекорд

До конца 2018 г. осталось больше 2-х недель, но уже в этом году наши рыбаки установят новый рекорд. К середине декабря они поймали почти 4, 8 млн тонн водных биоресурсов – это на 6, 2% больше прошлогоднего уровня. В плюсе уловы на Дальнем Востоке, Северном и Западном бассейнах.

//Здоровье

Свинка «любит» зиму и весну

Свинка «любит» зиму и весну

Эпидимический паротит (свинка) – острое вирусное заболевание, наиболее распространённое зимой и весной. Объясняется это тем, что в это время года у людей, особенно у малышей, ослаблен иммунитет в результате дефицита витаминов, поэтому возбудитель инфекции не встречает сопротивления

//Новости партнеров

//Общество

Сломать программу старения – 2

Сломать программу старения – 2

«АН» продолжают публикацию цикла статей, посвящённых цепочке научных открытий доктора биологических наук Валерия Зюганова, которая привела его к созданию эликсира «Леюрус Арктика плюс» (согласно ст. 25 ФЗ «О рекламе», «Леюрус Арктика плюс» не является лекарственным средством).

//В мире

Макрон увеличил количество военных, участвующих в контртеррористической операции

Макрон увеличил количество военных, участвующих в контртеррористической операции

Французский президент Эммануэль Макрон вечером в среду, 12 декабря, расширил контингент военнослужащих, которые сейчас принимают участие в контртеррористической операции под названием "Часовой".

//Спорт

Ого, Знарок вернулся!

Ого, Знарок вернулся!

Олег Знарок снова работает со сборной России в Новогорске. Что же произошло? Знарок долго находился в тени, и вот ФХР вернула его к работе, назначив консультантом всех сборных России. Главный тренер, с которым наша страна выиграла золото Олимпиады в Пхёнчхане, снова вернулся в дело.

//Спорт

Почему Загитова проиграла японке?

Почему Загитова проиграла японке?

Россиянка Алина Загитова в финале Гран-при проиграла золото в женском одиночном катании японке Рике Кихире. Объясняем, почему это произошло. Тут сразу несколько факторов. Во-первых, у Кихиры есть мощнейший козырь, который трудно побить на таком уровне, – она делает три тройных акселя.

//Спорт

«В депутаты идти не хочу!»

«В депутаты идти не хочу!»

Знаменитый теннисист Евгений КАФЕЛЬНИКОВ дал откровенное интервью, в котором поговорил о Марии Шараповой, как американский паспорт меняет человека, о менталитете россиян, и почему Марат не хочет уезжать из России, почему он ругается в Твиттере, о звездной болезни, и своей дочери

//Спорт

И вот об этом мечтал Смолов?

И вот об этом мечтал Смолов?

«Локомотив» 1-м из наших клубов сложил оружие в нынешней европейской кампании. И виноваты в этом только сами чемпионы России. Фёдор Смолов, переходя летом из «Краснодара» в «Локомотив», не скрывал, что его главный мотив – Лига чемпионов. Лучший бомбардир до сих пор не играл ни разу.

//В мире

Европарламент выступил за продление антироссийских санкций

Европарламент выступил за продление антироссийских санкций

Европейский парламент выступил за продление санкций против РФ в связи с событиями на украинской территории. Об этом сообщается в резолюции ЕП по докладу "О реализации Договора об ассоциации ЕС-Украина".

//Спорт

Задание на каникулы

Задание на каникулы

С чемпионатом России мы простились: следующий, 18-й, тур состоится в начале марта. О том, как лидерам премьер-лиги потратить с толком 3 месяца, которые имеются в их распоряжении. Сергею Семаку и его команде передышка необходима. О«Зените» заговорили как о претенденте на титул.

//Новости СМИ2

//Общество

Подоходный налог и его перспективы в России

Подоходный налог и его перспективы в России

Перед страной остро стоит вопрос о совершенствовании экономической политики, ибо действующая модель себя исчерпала. Не показывает перспектив ускоренного развития и во многом является тормозом. Ярким примером такой политики является ситуация с НДФЛ

//Общество

Что спрятано в «керченском омуте»

Что спрятано в «керченском омуте»

Кроме официальной в центральном аппарате российского МИДа говорят и о неофициальной версии, или подоплёке событий в Керченском проливе 25 ноября. В тот день нашими пограничниками были задержаны украинские военные катера. О той выгоде от инцидента для президентов В. Путина и П. Порошенко

//В мире

Помпео: ООН должна остановить иранскую ракетную программу

Помпео: ООН должна остановить иранскую ракетную программу

Госсекретарь США Майк Помпео в среду заявил, что Совет безопасности Организации Объединенных Наций должен остановить ракетную программу Ирана, поскольку она полностью вышла из-под контроля.

//Общество

Джефф Монсон заправляет на «Роснефти»

Джефф Монсон заправляет на «Роснефти»

«Роснефть» и знаменитый боец смешанных единоборств Джефф Монсон по прозвищу Снеговик провели совместную акцию, в которой поздравили автолюбителей с наступающим Новым годом. Монсон призывал автолюбителей к безопасному движению в городе.

//Общество

Донести до зрителей факты из истории

Донести до зрителей факты из истории

Актёр питерского Театра им. Комиссаржевской Денис ПЬЯНОВ родился в селе Красный Яр (Астраханская обл.), окончил СПбГАТИ (факультет театра кукол) и снялся в более 50 фильмах: «Троцкий», «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей» и др. Сейчас Денис снимается в детективном сериале «Лихач»

//Общество

Укротительница чучундр

Укротительница чучундр

Татьяна ОРЛОВА родилась в Свердловске, нынешнем Екатеринбурге. Окончила ГИТИС была принята в труппу Театра им. Маяковского. Стала известна зрителям по роли сварливой секретарши Тамары из ситкома «Папины дочки». Снималась в картинах как «Завещание Ленина», «Мёртвые души», «Немного не в себе»

//Город М

Центральные улицы разгрузят от авто

Центральные улицы разгрузят от авто

С 15 декабря в Москве изменятся правила пользования платными парковками, исходя из загруженности улиц и приоритетного права использования парковок местными жителями. Разработаны новые правила пользования городскими парковками и дифференциации тарифов по признаку загруженности улиц.

//В мире

Огни Эйфелевой башни погасят в память о погибших в Страсбурге

Огни Эйфелевой башни погасят в память о погибших в Страсбурге

Огни Эйфелевой башни будут погашены сегодня поздно вечером в память о жертвах стрельбы в Страсбурге. Соответствующую информацию в среду, 12 декабря, предоставила мэр столицы Франции Анн Идальго.

//Город М

Счётчик подлости

Счётчик подлости

Как проще всего мошеннику втереться в доверие к жертве? Выдать себя за того, кто должен о нас заботиться. То есть за представителя государства. Надо отдать должное преступникам – они хорошо подготовлены к афере. Они знают, какой квартире соответствует номер телефона и кто её собственник

//Культура

«Пули в шоколаде» не для дураков

«Пули в шоколаде» не для дураков

Пьесу Михаила Волохова «Пули в шоколаде» поставил в Москве молодой режиссёр Владимир Киммельман в жанре трагикомедийного треша абсурда. На сцене мастерски играют актёры Станислав Пеховский, Нина Дронова, Андрей Клавдиев, Никита Ермочихин. Музыкант Олег Греков на сцене им изящно подыгрывает.

//Культура

Пушкин, Довлатов и Безруков сообразили на троих

Пушкин, Довлатов и Безруков сообразили на троих

На экраны вышел фильм «Заповедник» по мотивам повести Сергея Довлатова с Сергеем Безруковым в главной роли. Производство – кинокомпания Сергея Безрукова, автор сценария (совместно с Т. Эзугбаей) и режиссёр – жена С. Безрукова Анна Матисон. Такое семейное предприятие

//Наука

Биологам удалось создать рис, который может "клонировать" сам себя

Биологам удалось создать рис, который может "клонировать" сам себя

Американским биологам недавно удалось создать уникальный сорт риса, который фактически способен "клонировать" сам себя. Перспективы у данного открытия могут быть по-настоящему ошеломляющими.

//Общество

Кто столкнул хоккеиста с ветераном

Кто столкнул хоккеиста с ветераном

Если бы существовал почётный знак, присуждаемый людям, перекрывающим общепринятый стаж ветеранства, то Иван Кириллович Демьянов имел бы полное право получить его. Приехав в 1964 году после армии в Якутию, он стал водителем самосвала в тресте «Якут- алмаз». И вот прошло уже 53 года...

//В мире

Мадуро заявил, что встреча с Путиным была "самой полезной" за его карьеру

Мадуро заявил, что встреча с Путиным была "самой полезной" за его карьеру

Глава Венесуэлы Николас Мадуро в среду, 12 декабря, заявил, что недавняя встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным стала "самой полезной" за всю его политическую карьеру.

//Экономика

Сладостные цифры

Сладостные цифры

Сладостей населению нашей страны хотелось круглый год, по прогнозам, в 2018 г. впервые в истории спрос на разнообразные кондитерские изделия перевалит за 1 трлн рублей. Это тридцатая часть всех денег, которые в РФ тратят в магазинах. Выпуск кондитерских изделий в этом году рванул вверх

//Общество

Москва продемонстрировала работу неядерных сил стратегического сдерживания

Москва продемонстрировала работу неядерных сил стратегического сдерживания

10 декабря в аэропорту Венесуэлы приземлились 2 тяжёлых сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160. Их сопровождали тяжёлый военно-транспортный самолёт ВКС Ан-124 «Руслан» и дальнемагистральный лайнер ВКС Ил-62М.

//В мире

Госдеп начинает "наступательные действия" в информационном противостоянии с РФ

Госдеп начинает "наступательные действия" в информационном противостоянии с РФ

Глава Центра глобального взаимодействия Госдепартамента США Дэниел Киммидж в среду, 12 декабря, заявил, что страна меняет тактику в "информационном противостоянии" с Российской Федерацией.

//Общество

«Николай Кузнецов» в Венесуэле и дома

«Николай Кузнецов» в Венесуэле и дома

Два сверхзвуковых ракетоносца Ту-160, Ан-124 и Ил-62 российских ВКС совершили 13-часовой трансатлантический перелёт и благополучно приземлились в международном аэропорту Майкетии им. Симона Боливара, в 20 км от столицы Венесуэлы. Один из Ту-160 гордо носит имя «Николай Кузнецов». Двигатели для этого самолёта создал конструктор Н.Д. Кузнецов.

//Политика

Вселенское предательство Константинополя

Вселенское предательство Константинополя

15 декабря в Киеве пройдёт собрание по учреждению Украинской автокефальной церкви. Что останется «за кадром» и что предшествовало этому трагическому для православия событию? Об этом главному редактору «АН» Андрею Угланову рассказал авторитетный историк мирового православия ­Сергей КРАВЕЦ

//Политика

Европейское садомазо: новый рейх требует место в Совбезе ООН

Европейское садомазо: новый рейх требует место в Совбезе ООН

В начале недели лидеры Англии и Франции пережили жестокое унижение. Именно такими словами европейские эксперты описывают решение Терезы Мэй отложить голосование по сделке с ЕС о Брексите и попытку Эммануэля Макрона задобрить «жёлтые жилеты», пойдя на уступки французским протестующим.

//Политика

Американский раскол толкает Саудовскую Аравию в объятия России

Американский раскол толкает Саудовскую Аравию в объятия России

Несмотря на попытки Трампа замять убийство саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, сделать это президенту США не удалось. И дело тут не в особой жестокости казни. Просто противники президента США в Вашингтоне ищут любой повод, чтобы подвести его под импичмент, а тут громкий скандал

//Политика

Кому достался космос

Кому достался космос

В кругах, близких к «Роскосмосу», его нынешнему очередному-случайному руководителю Дмитрию Рогозину дают максимум год нахождения во главе этой госкорпорации. Причём такие оценки идут уже не только от управленцев, обиженных на его перераспределение финансовых потоков в пользу своих людей

//Происшествия

В Подмосковье электричка насмерть сбила женщину

В Подмосковье электричка насмерть сбила женщину

В Подмосковье электропоезд насмерть сбил женщину. Соответствующую информацию вечером в среду, 12 декабря, предоставили в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

//Общество

Следующего юбилея Конституции России не будет?

Следующего юбилея Конституции России не будет?

Несколько дней назад прошёл съезд партии «Единая Россия». На нём случилась настоящая сенсация. Председатель партии Дм. Медведев во всеуслышание заявил, что пришло время вернуть доверие избирателей к «Единой России»… Он оговорился, что речь идёт о регионах, где ЕР проиграла выборы в минувшем сентябре.

//В мире

Президент Венесуэлы убежден, что США хотят убить его

Президент Венесуэлы убежден, что США хотят убить его

Глава Венесуэлы Николас Мадуро в среду сделал резонансное заявление. По словам политика, власти Соединенных Штатов Америки планируют убить его и установить диктатуру на венесуэльской территории.

//Здоровье

Американские нефтяники обманули Трампа

Американские нефтяники обманули Трампа

Дональд Трамп поставил себе в заслугу последнее падение цен на нефть. При этом он обратился с призывом к Саудовской Аравии сделать всё возможное, чтобы цены рухнули ещё ниже. Однако саудовцы не послушались.. Как считают аналитики, об этом их могли попросить американские нефтяники.

//Здоровье

Российский майонез довёл Грузию до истерики

Российский майонез довёл Грузию до истерики

Возмутительный случай произошёл в Грузии. Там разразился громкий политический скандал из-за майонеза производства одной из российских компаний. В рекламе соуса снялись сразу три молодые женщины – главы пресс-служб администрации президента Грузии, министерства обороны и службы налогов.

//Здоровье

Итальянцы не хотят воевать за Азовское море

Итальянцы не хотят воевать за Азовское море

Похоже, Пётр Порошенко перестарался – смертельно испугавшись проиграть выборы, он начал пугать Запад российской угрозой. Цель – получить поддержку от США и ЕС и остаться править в Киеве ещё четыре года. Однако всё пошло не так, как рассчитывал «шоколадный король».  Порошенко переиграл...

//Здоровье

Растёт экспорт оружия, хлеба и водки

Растёт экспорт оружия, хлеба и водки

Планету облетела новость: Россия вышла на 2-е место в мире по торговле оружием. Западные специалисты пришли к выводу, что Москва контролирует 9, 5% мирового рынка вооружений. Но про рост экспорта пшеницы и водки за рубежом известно мало, хотя Россия увеличила экспорт пшеницы на 50%.

//Здоровье

Человек стареет ногами

Человек стареет ногами

Мы продолжаем разговор с доктором БУБНОВСКИМ. Сергей Михайлович – автор кинезитерапии. Излечения методом движения, если проще. Сегодня он отвечает на практические вопросы, которые волнуют наших читателей. Доктор рекомендует делать в день 10 тысяч шагов. Такое правило придумали японцы.

//Спорт

В Испанию – не на курорт

В Испанию – не на курорт

Три российских клуба завершают выступление на групповом этапе Лиги Европы. 2 из них – в Испании, куда отправляются с разными задачами, но с одной целью. Из 5 команд, представляющих Россию в еврокубках, раньше всех свои проблемы решил «Зенит», обеспечив себе выход в 1/16 финала Лиги Европы

//В мире

Хейли: Вашингтон хочет выстроить отношения с Москвой

Хейли: Вашингтон хочет выстроить отношения с Москвой

Никки Хейли, которая в скором времени покинет должность постоянного представителя США при Организации Объединенных Наций, заявила в среду, 12 декабря, что Вашингтон хочет выстроить отношения с Москвой.

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