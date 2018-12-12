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Президент Украины намерен принять участие в "объединительном соборе"

12 декабря 2018, 18:45 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Украины намерен принять участие в "объединительном соборе"
фото: globallookpress.com
Глава Украины Петр Порошенко намерен принять участие в "объединительном соборе", который должен состояться в Киеве 15 декабря. Об этом сообщил сегодня осведомленный источник в органах власти.
 
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Уточняется, что Петр Порошенко планирует выступить в субботу с обращением к украинскому народу и духовенству. Кроме того, политик в этот день намерен встретиться с людьми, которые придут к Собору Святой Софии, где состоится мероприятие, передает РИА "Новости".
 
Напомним, "объединительный собор", о котором идет речь, должен провозгласить образование на Украине "новой церкви". Как ранее сообщал Петр Порошенко, в рамках мероприятия будет утвержден устав церкви и избран ее председатель.

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