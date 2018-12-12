В США прошли успешные испытания новой противоракеты

В США состоялись успешные испытания модернизированной противоракеты SM-3 Block IIA. В Агентстве по ПРО отметили, что перехватчик смог уничтожить часть баллистической ракеты среднего радиуса действия.

Отмечается, что эти испытания признаны уже вторыми успешными. Предыдущие тестирования прошли в Тихом океане в конце ноября текущего года. Как отмечает ТАСС, тогда система система Aegis обнаружила баллистическую ракету, которая была запущена с Гавайев, и навела на нее SM-3 Block IIA. Цель была уничтожена.

Отметим, что в июне прошлого года аналогичные испытания были признаны проваленными. Напомним также, что

SM-3 Block IIA является совместной разработкой США и Японии.