Более 700 человек мобилизованы во Франции для поисков стрелка

Более 700 человек к настоящему моменту мобилизованы во Франции для поисков мужчины, который устроил стрельбу в Страсбурге. Соответствующую информацию предоставил глава МВД страны Кристоф Кастанер.

Напомним, накануне вечером 29-летний уроженец Страсбурга открыл стрельбу неподалеку от рождественской ярмарки в центре города. В результате случившегося погибли три человека, а еще тринадцать были ранены. Обстоятельства происшествия устанавливаются.