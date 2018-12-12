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Трамп обещал вмешаться в расследование против финдиректора Huawei
12 декабря 2018, 18:00 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов вмешаться в уголовное дело, возбужденное против финансового директора компании Huawei. Правда при этом он выставил условие официальному Пекину. Об этом сообщило агентство Reuter.
«Если я сочту, что это хорошо для нашей страны, если я сочту, что это хорошо для того, что точно станет крупнейшей торговой сделкой в истории», - так начинается цитата Дональда Трампа, опубликованная агентством: «Я определенно вмешаюсь, если посчитаю это необходимым».
Условием своего вмешательства Трамп выставил поблажки для вхождения американского бизнеса на китайский рынок. В ходе беседы президент США высказал слова надежды, что сможет заключить торговое соглашение с председателем КНР.
СПРАВКА АН
Финдиректор китайского техногиганта Huawei Мэн Ваньчжоу была арестована в Ванкувере первого декабря. Соединенные штаты обвиняют ее в нарушении санкций против Ирана.
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