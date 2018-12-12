Около тонны разлившегося по улицам шоколада пришлось утилизировать оперативным и коммунальным службам немецкого города Верль после аварии на заводе. Об этом сообщила пожарная служба города.

На местной шоколадной фабрике произошла авария, масса лакомства вытекла на дорогу и замерзла, из-за чего образовалась плитка площадью около десяти квадратных метров.

На место "сладкого ЧП" прибыли пожарные расчеты, которые несколько часов "с помощью лопат и силы мышц" очищали улицу от застывшей коричневой массы, передает РИА Новости.