Трамп прокомментировал стрельбу в Страсбурге

Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал стрельбу на рождественской ярмарке в Страсбурге. Накануне вечером в результате нападения погибли три человека, а еще тринадцать пострадали.

Трамп назвал этот теракт "ужасным" и заявил, что Соединенным Штатам Америки следует сильнее укрепить свои границы. На своей страничке в социальной сети Twitter президент США отметил, что лидеры демократов в обеих палатах Конгресса должны предоставить дополнительные голоса, чтобы можно было усилить безопасность страны.

Отметим, что 29-летний житель Страсбурга, открывший стрельбу, до сих пор не найден. Сотни сотрудников полиции разыскивают виновника случившегося.